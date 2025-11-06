Bologna-Brann, le probabili formazioni: fuori Freuler, Moro in mediana dal 1'

Scenderà in campo alle 21:00 il Bologna per una nuova sfida di Europa League contro il Brann. Al "Renato Dall'Ara" i padroni di casa proveranno a dare seguito alla vittoria ottenuta nello scorso turno per tentare l'assalto ai primi otto posti della League Phase di Europa League, così da evitare il turno preliminare prima degli Ottavi di Finale. Attenzione però agli avversari: i norvegesi sono a quota 6 punti, due in più della squadra allenata da Vincenzo Italiano, in classifica dopo le vittorie contro Utrecht e Rangers. Arbitrerà l'incontro il tedesco Daniel Schlager, attesa comunque una buona cornice di pubblico per una sfida che può rivelarsi uno snodo importante per gli emiliani.

Come arriva il Bologna

In panchina per i rossoblù potrebbe rivedersi mister Italiano, bloccato dalla polmonite: sarà decisivo il meteo. Non sarà della sfida Remo Freuler, bloccato da un infortunio e fuori fino al 2026. Tra i pali dovrebbe trovare spazio Ravaglia, con la difesa a quattro formata da Lykogiannis, Heggem, Vitik e Holm. Davanti a loro, mediana composta da Moro e Ferguson. Davanti pochi dubbi, con Dallinga davanti al trio di centrocampisti offensivi: Orsolini e Bernardeschi dovrebbero completare il reparto interamente italiano con Fabbian.

Come arriva il Brann

Mister Alexandersson, come annunciato in conferenza stampa, non rinuncerà al proprio stile di gioco e si schiererà con il 4-3-3. In porta ci sarà Dyngeland, con la linea difensiva composta da Dragsnes, Helland, Knudsen e De Roeve. Gudmundsson, Sorensen e Kornvig completeranno la parte centrale della formazione norvegese, con Finne, Holm e Mathisen nel tridente offensivo..