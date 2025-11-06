Inter, Carlos Augusto: "Felice della vittoria. L'assist di Pio? Ne avevamo parlato sul pullman"

E' il match winner della sfida di San Siro. Una rete di Carlos Augusto ha permesso all'Inter di superare 2-1 il Kairat e di proseguire la sua corsa in vetta alla classifica di Champions League e porre le basi per il passaggio agli ottavi di finale della competizione europea. Al termine del match lo stesso difensore nerazzurro ha commentato ai microfoni di Inter Tv:

L'assist di Pio Esposito?

"Ne avevamo parlato già sul pullman (sorride ndr). Gli avevo detto che se mi avesse servito la palla avrei esultato in quel modo, e così è stato. Sono contentissimo per il gol, ma ancora di più per la vittoria della squadra".

E' stata una sofferta, arrivata al termine di una gara più complicata del previsto.

"Oggi non è stata la nostra migliore partita, ma in Champions non ci sono gare semplici. Tutte le squadre hanno qualità e organizzazione. Abbiamo avuto qualche difficoltà, ma siamo rimasti uniti e alla fine abbiamo portato a casa i tre punti. Questo è ciò che conta".

Il cammino europeo e sugli obiettivi del gruppo?

"Affrontiamo grandi squadre, ma queste partite sono le più belle da giocare. Sappiamo di avere qualità e forza per vincere, però dobbiamo continuare a lavorare con umiltà e concentrazione. Solo così possiamo arrivare lontano"