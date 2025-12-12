Fiorentina-Hellas Verona, le probabili formazioni: gioca Gudmundsson, Orban dalla panchina

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Fiorentina-Hellas Verona (Domenica 14 dicembre, ore 15.00, arbitra Colombo, diretta tv su DAZN):

Come arriva la Fiorentina

Il ritorno alla vittoria dopo un mese e mezzo come una boccata di ossigeno in vista della delicatissima sfida di domenica. Fiorentina contro Hellas Verona è ultima contro penultima del campionato. Nonostante le buone risposte con la difesa a 4 nel secondo tempo della gara con la Dinamo Kiev, Vanoli dovrebbe ripartire dal consueto 3-5-2. In difesa, davanti a De Gea, torneranno dall'inizio Pablo Marì e capitan Ranieri, con Pongracic che completerà il reparto. A centrocampo il nodo è legato alle condizioni di Fagioli: se l'ex Juve sarà a disposizione sarà affidata a lui la cabina di regia, altrimenti avanti ancora con Nicolussi Caviglia. Come mezze ali ci saranno Sohm e Mandragora, mentre sulle corsie esterne, ancora orfane di Gosens, agiranno Dodo a destra e Parisi a sinistra. Pochi dubbi sull'attacco, dove Moise Kean e Albert Gudmundsson, freschi di ritorno al gol in Conference, proveranno a trascinare la squadra alla prima vittoria anche in campionato. (da Firenze, Niccolò Righi)

Come arriva l'Hellas Verona

A Firenze Zanetti ritrova Gagliardini, che rientra dalla squalifica per diffida. Ballottaggio fra Al-Musrati e Niasse: se giocasse il libico, sarebbe lui ad agire davanti alla difesa, con Gagliardini e Bernede come mezzali, se invece toccasse a Niasse, Gagliardini tornerebbe a fare il play. Difesa confermata rispetto alla sfida contro l'Atalanta: Unai Nunez, Nelsson e Bella-Kotchap davanti a Montipò. Sulle due fasce scelte obbligate con Belghali e Frese. Davanti tocca ancora a Mosquera con Giovane, Orban inizia dalla panchina. Da valutare le condizioni di Serdar ed Akpa-Akpro: al massimo puntano entrambi alla panchina, ma è difficile il loro rientro. (da Verona, Daniele Najjar)