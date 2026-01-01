Bologna-Verona, le probabili formazioni: Odgaard per Castro, Sammarco senza 7 giocatori

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Bologna-Verona (Domenica 8 marzo, ore 15.00, arbitra Mucera, diretta tv su DAZN):

Come arriva il Bologna

Nel Bologna che sfiderà il Verona non ci sarà Thijs Dallinga. Sembrava giunto il suo momento (50’ in campo nelle ultime cinque vittorie rossoblù tra campionato ed Europa: un tempo a Bergen complice la gomitata al volto subita da Castro e 5’ con l’Udinese, piaciuti decisamente poco a Vincenzo Italiano), tuttavia l’attaccante olandese è stato fermato da una tendinite agli adduttori. Ecco allora che per far rifiatare Castro, a guidare l’attacco ci sarà Jens Odgaard. Sugli esterni c’è l’imbarazzo della scelta: sono in 5 per 2 maglie. Orsolini dovrebbe spuntarla a destra, mentre a sinistra è ballottaggio tra Rowe e Cambiaghi con il primo favorito. A centrocampo resta viva l’ipotesi Dominguez sulla trequarti, ma il tecnico rossoblù dovrebbe riproporre il 4-3-3 con una mediana più muscolare. Senza Freuler squalificato, ci saranno Ferguson con due tra Moro, Sohm e Pobega (l’italiano al momento insegue). In difesa Lykogiannis ha superato il problema fisico che lo aveva frenato nei giorni scorsi ed è tomato ad allenarsi con il gruppo. Tornerà tra i convocati, ma le prossime sedute saranno decisive per capire se potrà partire titolare sulla fascia sinistra oppure se verrà inizialmente gestito. Preallertato De Silvestri, mentre a destra Zortea dovrebbe far rifiatare Joao Mario uscito malconcio dalla sfida di Pisa. Al centro della difesa resta un nodo da sciogliere: Heggem sembra aver superato il problema all'anca ed Italiano sta valutando come gestirlo per averlo al meglio della condizione per l’andata dell'ottavo di finale di Europa League. Prende corpo l'ipotesi di una staffetta con Lucumi. L’altro posto se lo contendono Helland (a caccia del debutto titolare e Casale). In porta ci sarà Skorupski. (da Bologna, Leonardo Nevischi)

Come arriva l'Hellas Verona

Rientrano Orban e Al-Musrati dalle squalifiche, ma si fermano anche Bella-Kotchap e Slotsager per infortunio: sono 7 i giocatori indisponibili per la gara contro il Bologna. Davanti a Montipò si può rivedere Valentini con Nelsson ed Edmundsson, in mediana verso la conferma Akpa-Akpro, Gagliardini e Harroui, ma le quotazioni di Suslov si alzano dopo l'ottimo spezzone di gara contro il Napoli. Sulle due fasce Oyegoke si gioca un posto con Bradaric e Niasse a destra, a sinistra ancora Frese. Davanti Orban si riprende il posto vicino a Bowie. (da Verona, Daniele Najjar)