A Como semifinale di Coppa Italia, QS in prima pagina: "Cambia l'Inter, sogno doppio"
La delusione per l'uscita dalla Champions League è archiviata, dopo il successo in campionato per 2-0 sul Genoa di De Rossi. Adesso i nerazzurri tornano in campo a distanza di pochi giorni per affrontare il primo round delle semifinali di Coppa Italia: "Cambia l'Inter, sogno doppio", la prima pagina del Quotidiano Sportivo.
Cristian Chivu, infatti, ha intenzione di effettuare un turnover massiccio per l'uscita al Sinigaglia contro il Como questa sera (ore 21). Di certo Bonny non ci sarà dopo l'infortunio subito nell'incontro con il Genoa, stesso discorso per Lautaro invece out dalla missione fallita a Bodo in Norvegia. Con una situazione d'emergenza in attacco, dunque, quasi certamente Pio Esposito partirà dal primo minuto in compagnia di Marcus Thuram, mentre in difesa salgono le quotazioni di Acerbi per far rifiatare Akanji, con Bisseck e Bastoni braccetti.
A centrocampo spazio alla conferma per Calhanoglu, Sucic e Mkhitaryan dovrebbero essere le mezzali al suo fianco, Darmian potrebbe dare un turno di riposo a Luis Henrique e Carlos Augusto invece per Dimarco.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.