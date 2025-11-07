Lecce-Verona, le probabili formazioni: Stulic più di Camarda. Ancora Orban con Giovane

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Lecce-Verona (Sabato 8 novembre, ore 15, arbitra Abisso, diretta tv su DAZN):

Come arriva il Lecce

Il Lecce torna al “Via del Mare” per affrontare l’Hellas Verona in un importante scontro salvezza alla vigilia della sosta. Eusebio Di Francesco non potrà contare sugli infortunati Jean, Perez e Pierret, quest’ultimo alle prese con una lombalgia. Il tecnico va verso la riconferma del 4-3-3 che ha battuto la Fiorentina, con Falcone fra i pali e la retroguardia composta da Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel e Gallo. In mezzo al campo ci saranno Coulibaly, Ramadani e Berisha. Nel tridente offensivo spazio per Banda a sinistra, insidiato a Sottil. A destra può essere confermato Morente mentre al centro dell’attacco ci sarà Stulic (da Lecce, Pierpaolo Verri).

Come arriva il Verona

Recuperati Al-Musrati e Unai Nunez, che dovrebbero partire entrambi dalla panchina. Serve ancora tempo invece per capitan Serdar, sul quale la prossima settimana potrebbero essere fatti gli esami strumentali. Spazio dunque ancora a Bella-Kotchap, Nelsson e Frese in difesa, davanti al portiere Montipò. In mediana ci saranno Akpa Akpro, Gagliardini e Bernede con Belghali e Bradaric sulle due fasce. Giovane e Orban confermati come coppia offensiva (da Verona, Daniele Najjar).