Napoli, tre rientri in un colpo solo? I tre big di centrocampo puntano Napoli-Torino

In casa Napoli il successo strappato allo scadere a Verona ha rimesso in moto classifica e umore, ma il vero cambio di passo potrebbe arrivare lontano dal campo. Per Antonio Conte, infatti, le indicazioni più confortanti della settimana non sono solo i tre punti, bensì le notizie che filtrano dall’infermeria, da mesi croce e delizia della stagione azzurra.

L’edizione odierna del Corriere dello Sport fa il punto su una situazione che finalmente sembra evolvere in senso positivo. Pur senza sbilanciarsi ufficialmente sui rientri, il quotidiano riferisce che tre elementi chiave del centrocampo – Kevin De Bruyne, Frank Anguissa e Scott McTominay – sarebbero vicini al recupero e potrebbero tornare a disposizione già per la sfida di venerdì sera contro il Torino, in programma alle 20.45 al Diego Armando Maradona.

“Per la gara con il Torino potrebbero rientrare anche McTominay, Anguissa e De Bruyne, tre dei quattro Fab Four che avevano inciso con forza sull’avvio di stagione”, scrive il quotidiano, ricordando l’impatto avuto da quel reparto nei primi mesi. Cinque mesi fa, sottolinea ancora il Corriere, sembrava un Napoli senza confini, prima che una sequenza di infortuni ne minasse continuità e ambizioni.

Ritrovare pedine di questo calibro, proprio ora, può rappresentare molto più di un semplice rinforzo numerico: è la possibilità di restituire identità e qualità alla squadra nel momento in cui la stagione entra nella sua fase più delicata. Conte aspetta, con cautela, ma il vento sembra finalmente cambiare.