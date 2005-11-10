Milan-Bologna, le probabili formazioni: Amorim spera in Gila, ancora panchina per Dovbyk

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Milan-Bologna:

Come arriva il Milan

Dopo la vittoria di Udine, il Milan è atteso dalla doppia sfida casalinga in tre giorni contro Bologna e Inter. Difficile dosare le forze, considerando le tante assenze: Amorim proverà a rimettere in piedi almeno Gila e Moreira per sabato ed è una corsa corso il tempo per recuperare Rabiot. Contro i felsinei, i tre non ci saranno e potrebbe essere riproposta la stessa formazione che ha battuto l’Udinese: Tomori, De Winter, Pavlovic e Diawara, in difesa, Modric e Jashari a centrocampo, Pulisic, Hutchison e Goncalo Ramos in attacco con Bartesaghi ancora confermato esterno alto a sinistra. (Da Milano, Antonello Gioia).

Come arriva il Bologna

Far rifiatare i giocatori sin qui più impiegati, dare una chance a chi è stato meno utilizzato di essere valutato sul campo, ma soprattutto non stravolgere l’ossatura che ad oggi dà più sicurezze alla squadra. È questo il diktat di Raffaele Palladino in vista della trasferta di San Siro contro il Milan. E dunque, salvo alcune eccezioni, quello che affronterà il Milan sarà un Bologna molto simile a quello visto contro Inter e Cagliari. Conferma per Skorupski tra i pali, Heggem potrebbe far rifiatare Darmian e completare il terzetto difensivo con Casale e Theate. A destra ancora Zortea (che potrebbe fare una staffetta a gara in corso proprio con Darmian), mentre a sinistra Miranda è ancora in vantaggio su Alhassane. A centrocampo Moro scalpita e potrebbe far riposare capitan Ferguson e giocare al fianco dell’ex Pobega. Davanti sarà conferma per Odgaard come centravanti (Dovbyk non sta convincendo ancora Palladino) con Mbangula e uno tra Bernardeschi e Cambiaghi alle sue spalle (il belga dovrebbe avere la prima chance da titolare, per gli altri due il ballottaggio è apertissimo). (Da Bologna, Leonardo Nevischi)