Genoa-Juventus, le probabili formazioni: Mitaj insidia Puczka, Spalletti conferma il 3-5-2

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Genoa-Juventus:

Come arriva il Genoa

De Rossi potrebbe confermare l'assetto tattico ma cambiare qualcosa negli interpreti. Davanti a Bijlow potrebbe tornare dal primo minuto Marcandalli al fianco di Ostigard e Vasquez così come a centrocampo, con Traoré inamovibile, dovrebbe rientrare Frendrup dal primo minuto. A destra invece spazio ad Elertsson con Mitaj che ora potrebbe insidiare Puczka a sinistra. In attacco possibile conferma per Osmajic con Messias, Vitinha, Baldanzi ed El Shaarawy che si giocano due maglie a sostegno. (Da Genova, Andrea Piras).

Come arriva la Juventus

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Luciano Spalletti andrà avanti con il 3-5-2: in porta ci sarà Vicario. In difesa spazio a Gatti, Bremer e Lucumì. A centrocampo sulla destra agirà Kalulu, in mezzo toccherà ancora a Koopmeiners, Douglas Luiz e McKennie, mentre a sinistra sulla Cambiaso. Mentre in attacco saranno confermati Woltemade e Kolo Muani. Mentre Alajbegovic, Zhegrova e Boga partiranno ancora dalla panchina. (Da Torino, Camillo Demichelis)