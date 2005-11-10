Monza-Napoli, le probabili formazioni: Varela sotto i fari, Lobotka torna in regia

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Monza-Napoli:

Come arriva il Monza

- Juric dovrà fare i conti con le assenze di Pessina e Ziolkowski, mentre resta da valutare Maye, già fuori nelle ultime due gare. Il tecnico biancorosso dovrebbe confermare il 3-4-2-1, con Tornqvist tra i pali e Kouadio, Goglichidze e Lucchesi nella linea a tre. Sulle corsie laterali spazio a Birindelli e Mangas, mentre in mezzo dovrebbero agire Folorunsho e Akinsanmiro. Sulla trequarti la coppia Cutrone-Mota dovrebbe muoversi alle spalle di Varela, riferimento più avanzato dell’attacco.

Come arriva il Napoli

- Massimiliano Allegri, squalificato, è chiamato a gestire le energie della squadra in vista dei successivi impegni contro Juventus e Porto. Nonostante la possibilità di ricorrere al turnover, il tecnico azzurro potrebbe affidarsi a una formazione ricca di titolari, confermando il tridente offensivo composto da Politano, Hojlund e Lang. Secondo le indicazioni sulla probabile formazione, una novità potrebbe esserci tra i pali dove dovrebbe esserci Milinkovic-Savic, protetto da una difesa a quattro composta da Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin e Olivera A centrocampo torna Lobotka in cabina di regia, con McTominay e De Bruyne a completare il reparto per far rifiatare Anguissa. In attacco conferma per Hojlund come riferimento centrale, affiancato da Politano sulla destra e Lang sulla corsia sinistra (ballottaggio con Giovane), anche per le assenze di Alisson e David Neres. Vergara scalpita, ma per lui spazio a gara in corso. (Da Napoli, Arturo Minervini).