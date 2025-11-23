1-1 fra Fiorentina e Juve, Corriere Fiorentino: "Cuore viola, Signora fermata al Franchi"
TUTTO mercato WEB
"Cuore viola, Signora fermata al Franchi". Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna del Corriere Fiorentino. Finisce in parità la sfida del "Frachi" fra la Fiorentina e la Juventus. Avanti gli uomini di Spalletti prima del riposo con Kostic ma ad inizio ripresa Mandragora fissa il punteggio sul definitivo 1-1.
Altre notizie Rassegna stampa
Editoriale di Luca Calamai Conte si è ripreso il Napoli e la voglia di scudetto. Spalletti e Juve: il matrimonio non funziona. Un Var da rivedere. Dopo Zemanlandia 0ora c’é Italianolandia. Chivu e Allegri, un pari può bastare?
Le più lette
Ora in radio
11:05Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Primo piano
Conte spiega le polemiche: "Sono senza maschere e a qualcuno non piace. I media parlano, noi lavoriamo"
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile