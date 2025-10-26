3-1 all'Inter, La Repubblica (ed. Napoli): "Riscatto Napoli, orna in testa al campionato"
TUTTO mercato WEB
"Riscatto Napoli, batte l’Inter (3-1) e torna in testa al campionato". Questo il titolo in apertura dell'edizione napoletana de La Repubblica. Il Napoli di Antonio Conte torna al successo e lo fa superando l'Inter di Cristian Chivu nello scontro diretto del "Maradona". Gli azzurri si mettono alle spalle il ko di Champions League pesante contro il PSV Eindhoven e la sconfitta in campionato contro il Torino e riconquistano la vetta della classifica.
Altre notizie Rassegna stampa
Editoriale di Luca Calamai Basta rigorini. Perché l’ordine del designatore è ignorato dagli arbitri? Napoli vittoria scacciacrisi ma non c’è un’ammazza torneo. Milan, non è una marcia da scudetto. Tudor e Pioli, alta tensione
Le più lette
1 Lazio-Juventus, le probabili formazioni: Sarri perde altri due titolari, Kalulu confermato a destra
Ora in radio
11:05Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Primo piano
Serie A
Fiorentina, al Franchi arriva il Bologna: Pioli studia le mosse per uscire dalla crisi. Due ballottaggi
Serie B
Serie C
Atalanta, Bocchetti dopo il 6-2 al Picerno: "Reazione da squadra vera, nella ripresa dominio totale"
Calcio femminile