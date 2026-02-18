Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
La Champions fa male alle italiane. La Repubblica in apertura: "Dea ko. Juve, notte da incubo"

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 07:33Rassegna stampa
Filippo D'Angelo

"Dea ko, notte da incubo per la Juve". Titola così in prima pagina il quotidiano La Repubblica, che si concentra sulle pesanti sconfitte subite dalle italiane nei play-off d'andata di Champions League. In primo piano il 5-2 subito dalla Juventus, sconfitta sonoramente dal Galatasaray a Istanbul. I bianconeri hanno subito la doppietta di Noa Lang e le reti di Gabriel Sara, Sanchez e Boey, complicando nettamente la rincorsa verso l'obiettivo degli ottavi di finale.

Pesa senza dubbio l'infortunio subito da Bremer, bloccato da un problema muscolare nel primo tempo, ma anche il doppio giallo rimediato da Cabal nell'arco di pochi minuti. Una sconfitta bruciante e che lascia l'amaro in bocca, considerando che a Torino servirà una vera e propria impresa. Discorso praticamente identico per l'Atalanta, che ha subito un passivo meno pesante in casa del Borussia Dortmund.

La Dea infatti è stata battuta per 2-0 dai tedeschi, trascinati dalle reti siglate nella prima frazione da Guirassy e Beier. L'Atalanta quindi dovrà assolutamente vincere con almeno due gol di scarto per portare il confronto almeno ai tempi supplementari ma la strada anche in questo caso sembra in salita. Un quadro Champions completato dall'Inter, che questa sera sarà ospite del Bodo/Glimt sempre nei play-off.

