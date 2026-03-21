A San Siro c'è Milan-Torino, Corriere Torino: "D'Aversa: un Toro di lotta a Milano"

"D'Aversa: un Toro di lotta a Milano" scrive quest'oggi il Corriere Torino in prima pagina. Il tecnico dei granata Roberto D'Aversa chiede attenzione massima in vista della sfida di quest'oggi a San Siro (fischio d'inizio alle 18) tra Milan e Torino. Rossoneri senza Leao. D’Aversa cerca i primi tre punti contro Allegri.

Il Toro arriva da un momento positivo e sarà seguito da 2.000 tifosi. Oggi trasferta nello stadio del Milan, dove la vittoria in campionato manca da 41 anni con il Toro che sfida anche il tabù San Siro: "Uno stimolo in più per far meglio", ha detto D'Aversa alla vigilia.