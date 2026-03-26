"Sul Mondiale dell'Italia l'ostacolo Irlanda del Nord". La prima pagina del Corriere della Sera

Anche il Corriere della Sera tocca oggi in prima pagina il tema Nazionale. Gli azzurri si giocano l'accesso al prossimo Mondiale dando oggi il via ai playoff con la semifinale contro l'Irlanda del Nord: "Sul Mondiale dell'Italia l'ostacolo Irlanda del Nord. Stasera a Bergamo", titola nel taglio alto il quotidiano generalista.

"Dal primo giorno, sono sette mesi che sento la gente che mi chiede di portarci al Mondiale - le parole del ct azzurro Gennaro Gattuso nella conferenza stampa di ieri -. Sento che è la gara più importante della mia carriera, anche se da un po' faccio l'allenatore. Mi sono preparato, non sto pensando alle cose che vanno male. Voglio pensare positivo, in grande, poi domani vediamo. Domani (oggi, ndr) bisogna saper soffrire sulle cose che loro fanno bene, loro buttano palla in area e poi giocano sulle seconde palle. Dobbiamo essere bravi su questo. E' da mesi e mesi che ne parliamo, poi i giocatori evoluti come sono smanettano, hanno password per vedere partite e sistemi tattici. Sanno tutto bene. Da due giorni facciamo sala video, non deve mancare l'annusare il pericolo. Loro a ogni palla ci credono fortemente e dobbiamo farci trovare pronti. Sul dormire ringrazio i nostri medici, qualche pillolina aiuta. Altrimenti 4.30/5 apro gli occhi e sembro un pipistrello".