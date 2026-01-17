All'Arena Garibaldi finisce 1-1, Il Tirreno (Pisa): "Pisa, Durosinmi evita la beffa"
TUTTO mercato WEB
"Pisa, Durosinmi evita la beffa" così la prima pagina di oggi de Il Tirreno (Pisa), raccontando l'esito del match di ieri sera tra Pisa e Atalanta. L'ultimo arrivato tra gli uomini di Gilardino, ha infatti messo a segno - quasi allo scadere - la rete del pareggio che ha permesso al Pisa di conquistare un punto contro la Dea.
L'attaccante del Pisa l'ha messa dentro al primo tentativo, ripagando la fiducia del club ed evitando l'ennesima beffa per la formazione di Gilardino che era andata in svantaggio dopo aver messo sotto per quasi tutta la gara l'Atalanta di Palladino.
Altre notizie Rassegna stampa
Editoriale di Niccolò Ceccarini Milan, Maignan fino al 2031 è il più grande acquisto di gennaio. Inter, Mlacic il colpo per il futuro. Juventus tutto su Mateta. Se non arriva Chiesa, il nome giusto è Maldini. La Fiorentina forte su Thorstvedt ma c’è anche Fabbian
Le più lette
Ora in radio
11:00Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile