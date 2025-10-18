All'Olimpico c'è l'Inter, Il Messaggero: "Sfida al vertice. La grande notte della Roma"
"Sfida al vertice. La grande notte della Roma" scrive Il Messaggero in prima pagina quest'oggi proiettandosi sul big match di giornata in programma allo stadio Olimpico tra Roma e Inter. Grande partita questa sera (fischio d'inizio ore 20.45) al ritorno della Serie A dopo la sosta.
La Roma capolista dell'ex interista Gian Piero Gasperini sfida l'Inter che cerca la risalita dell'ex giallorosso Cristian Chivu. Tre punti separano le due squadre, grande attesa all'Olimpico.
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
