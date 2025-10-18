All'Olimpico in palio punti Scudetto, QS in apertura: "Inter per il top. Sfida capitale"
"Inter per il top. Sfida capitale" scrive QS in apertura in vista del big match tra Roma e Inter in programma questa sera allo stadio Olimpico (fischio d'inizio ore 20.45). All'Olimpico in palio punti Scudetto. Test da ex in panchina per Gian Piero Gasperini e Cristian Chivu.
Il ritorno da ex - "Dallo Scudetto al lungo addio: amarcord Pioli": domani il tecnico della Fiorentina sfida il 'suo' Milan a San Siro. Nel Milan fuori Rabiot e Pulisic, in dubbio anche Nkunku.
Le mosse bianconere - "Tudor, il 3-5-2 per la scossa. Idea Molina a gennaio": i bianconeri domani attesi dalla sfida con il Como. Dopo l'infortunio di Bremer e la recente pareggite, il tecnico pensa a un cambio tattico, in attesa del calciomercato di gennaio.
Editoriale di Niccolò Ceccarini Juventus, c’è anche l’idea Kim. Per la fascia pressing su Molina. E torna d’attualità anche Kessié. Milan: ecco lal lista dei nomi per la difesa. Napoli, occhi su Mainoo del Manchester United
