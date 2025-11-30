Arriva la Fiorentina, L'Eco di Bergamo: "Atalanta con la Viola per risalire la china"
Dopo il bel successo contro l'Eintracht Francoforte, l'Atalanta è pronta a tornare in campo. Oggi alle 18 la squadra di Raffaele Palladino scenderà in campo contro la Fiorentina di Paolo Vanoli per provare a rialzarsi anche in campionato. Questo il titolo dell'edizione odierna de L'Eco di Bergamo: "Atalanta con la Viola per risalire la china".
