Lazio ko a San Siro, La Repubblica (ed. Roma): "Polemiche su un rigore negato"

"Per la Lazio un altro ko al Meazza, polemiche su un rigore negato". Questo il titolo in prima pagina dell'edizione romana de La Repubblica. Tanto amaro in bocca per la Lazio che esce sconfitta da San Siro per 1-0 contro il Milan. Proteste da parte biancoceleste per un calcio di rigore non assegnato nel finale dopo l'on-field review di Collu che ha fischiato poi un intervento falloso precedente per i rossoneri.
