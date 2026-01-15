Atalanta, attacco qualità. Corriere di Bergamo "Con Raspadori quanta abbondanza in attacco"
TUTTO mercato WEB
"Atalanta, con Raspadori quanta abbondanza in attacco" scrive il Corriere di Bergamo in prima pagina. Giacomo Raspadori è sbarcato in serata a I Zingonia: i bergamaschi hanno anticipato con un blitz la concorrenza di Roma e Napoli offrendo 22 milioni più bonus all'Atletico Madrid che ha accettato l'offerta.
Con il talento azzurro, la rosa dell'Atalanta dispone di due scelte per ogni ruolo del tridente (contando sulla permanenza di Lookman), senza contare i centrocampisti offensivi di Palladino. Anche per questo è possibile un'uscita dal reparto, con Daniel Maldini che potrebbe essere destinato alla Juventus o alla Lazio.
Articoli correlati
L'Inter mette la freccia, mentre Chivu aspetta un regalo dal mercato. Lo meriterebbe anche Conte, ma le regole cervellotiche penalizzano il Napoli. Può una società sana dover fare i conti con tutto questo?
Altre notizie Rassegna stampa
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto L'Inter mette la freccia, mentre Chivu aspetta un regalo dal mercato. Lo meriterebbe anche Conte, ma le regole cervellotiche penalizzano il Napoli. Può una società sana dover fare i conti con tutto questo?
Le più lette
4 L'Inter mette la freccia, mentre Chivu aspetta un regalo dal mercato. Lo meriterebbe anche Conte, ma le regole cervellotiche penalizzano il Napoli. Può una società sana dover fare i conti con tutto questo?
Ora in radio
09:45A Tutta C live!
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile