Atalanta, compleanno speciale. Corriere di Bergamo: "Festa con la Coppa e i grandi ex"
"Festa con la Coppa e i grandi ex" scrive il Corriere di Bergamo in prima pagina quest'oggi. Compleanno speciale per 118 anni della Dea. Oltre 5 mila persone nel piazzale della Curva Sud tra la Coppa originale e la scultura dedicata. Presenti tanti ex, come Donadoni e Carrera. E a sorpresa il video saluto di Caniggia e di Gasperini.
Spazio anche al presente: "Contro la Lazio Juric ritrova mezza squadra". Per la partita di domani alle 18 alla New Balance Arena contro la Lazio, Juric ritrova mezza squadra rispetto ai giocatori rimasti in panchina contro il Como, prima della sosta. Cinque titolari, di cui due in attacco: De Ketelaere e Scamacca.
