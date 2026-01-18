Atalanta, ora c'è l'Athletic. L'Eco di Bergamo: "La frenata di Pisa non va snobbata"
La rincorsa dell'Atalanta ha subito una brusca frenata. Il pareggio in casa del Pisa di sabato sera ha rallentato la formazione di Raffaele Palladino che però non molla la presa visto che mercoledì affronteranno alla New Balance Arena l'Athletic Bilbao. Questo il titolo in taglio basso di prima pagina dell'edizione odierna de L'Eco di Bergamo: "La frenata di Pisa non va snobbata, ma ora la Champions".
