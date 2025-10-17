Ausilio esclusivo al Corriere dello Sport, che titola: "Gasperini un rimpianto"
"Gasperini un rimpianto": così titola oggi in prima pagina il Corriere dello Sport. Parole di Piero Ausilio, intervistato in esclusiva dal quotidiano. Tante verità del ds dell'Inter, alla vigilia della supersfida dell'Olimpico. Prosegue: "Non ho avuto il tempo di lavorare con lui, un top. Neymar? Mai sentito nessuno. L'Arabia? parliamo di niente. E su Lautaro, Lookman, Koné e Pio...".
Spazio in taglio alto alla Juventus, per vicende non prettamente tecniche. Di seguito il titolo in taglio alto: "Juve, inchiesta Uefa". Possibile violazione del Fair Play Finanziario. Aperto un procedimento per il triennio 2022-2025: può portare a sanzioni economiche e a restrizioni sulle liste. L'esito atteso per la primavera 2026.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
