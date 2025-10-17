Milan-Fiorentina, difesa a due facce. Il Corriere Fiorentino in apertura: "Pioli cerca la svolta"

Domenica sera, a San Siro, andrà in scena l'affascinante sfida tra Milan e Fiorentina. Al momento le due squadre hanno un rendimento opposto dal punto di vista difensivo e il Corriere Fiorentino lo sottolinea oggi in uno dei titoli principali proposti sulla prima pagina odierna: "Difesa a due facce. Il Milan subisce poco, la Fiorentina troppo. Ora Pioli cerca la svolta", si legge in un box presente sul taglio alto.

Finora i rossoneri, secondi in classifica a quota 13 punti insieme alla Roma, hanno incassato appena tre gol. Completamente diversa la situazione in casa viola, dove i gol subiti sono otto: un dato che, unito alle poche reti segnate, vede al momento i gigliati al 17esimo posto a quota tre punti. L'ex Pioli, che a Milano ha vinto uno scudetto sulla panchina del Diavolo, va a caccia di una svolta proprio nello stadio che gli ha regalato tante soddisfazioni.