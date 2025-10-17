Tour de force tra A e Champions, Cronache di Napoli: "Conte sceglie il turnover"

Si parla anche di calcio oggi in prima pagina su Cronache di Napoli, con il consueto spazio dedicato alle vicende del club partenopeo. Il titolo proposto è il seguente: "Tour de force tra Serie A e Champions, Conte sceglie il turnover e lancia la sfida al tabù Baroni". Il riferimento è all'imminente match di campionato contro il Torino.

La formazione azzurra affronterà nell'ordine i granata, il PSV Eindhoven in Champions League e poi l'Inter in un match fondamentale in chiave scudetto. Visti anche gli infortuni che hanno recentemente colpito la rosa, saranno inevitabili delle rotazioni.