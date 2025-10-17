Il bomber del Napoli top a Ottobre, Il Mattino: "Hojlund-Haaland: i giganti del gol"
Si parla anche di calcio oggi in prima pagina su Il Mattino, con il seguente titolo: "Hojlund-Haaland: i giganti del gol". I bomber di Napoli e City in vetta alla classifica di ottobre: 6 reti ciascuno. L'attaccante danese ex Atalanta ha segnato 3 gol in azzurro e 3 con la maglia della Danimarca.
Azzeccato dunque, almeno fino a questo momento, l'acquisto da parte del club di De Laurentiis arrivato sul finire del mercato estivo dopo l'infortunio di Lukaku. Il belga, dunque, può pensare con calma al suo recupero.
