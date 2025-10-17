Il Milan attende il portoghese, QS così in prima pagina: "Leao, l'ora della svolta"
"Leao, l'ora della svolta": questo è il titolo principale della prima pagina di oggi del QS. Focus dunque su casa Milan, dove Allegri deve dare i conti anche con l'infortunio di Rabiot dopo quelli rimediati nei giorni precedenti da Saelemaekers e Pulisic. In vista del match contro la Fiorentina, il mister punta forte su Rafa.
Spazio alla Juventus, invece, in taglio basso. Bianconeri attesi dal match contro il Como, dove milita una loro vecchia conoscenza. Non a caso, il titolo proposto è il seguente: "Morata a digiuno, la Juve a pranzo può sbloccarsi". Domenica i lariani ospitano i bianconeri alle 12.30, sfida speciale per lo spagnolo.
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto La Serie A fa i conti con gli infortuni, ancora una volta. Le Nazionali tolgono giocatori ai club ma il problema non è risolvibile. Alcuni ct farebbero però meglio a pensarci un po' di più prima di rischiare: il caso Pulisic è la prova
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Carpi, il ds Bernardi: “Nel nostro territorio c’è concorrenza, ma i rapporti con i club sono ottimi"
Carpi, il ds Bernardi: “Nel nostro territorio c’è concorrenza, ma i rapporti con i club sono ottimi"
