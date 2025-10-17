Falcao lancia la sua Roma, Il Romanista titola così stamani: "Cogli l'attimo"

"Cogli l'attimo": parole di Paulo Roberto Falcao, riprese oggi in prima pagina da Il Romanista. A Radio Romanista, l'ex fuoriclasse giallorosso presenta così Roma-Inter oltre a parlare di altre tematiche: "Sono partite come queste che ti fanno crescere, la Roma deve farsi vedere. Farà bene quest'anno. Wesley è bravo. Penso ancora a Turone. La Sud nel cuore".

Spazio anche alle possibili scelte tecniche in vista del big match contro i nerazzurri di Chivu. Il titolo proposto è il seguente: "Pelle nuova risorsa". Il futuro di Lorenzo è un'incognita, ma Gasp ci punta e potrebbe schierarlo dal primo minuto come ha fatto nel derby.