Falcao lancia la sua Roma, Il Romanista titola così stamani: "Cogli l'attimo"
TUTTO mercato WEB
"Cogli l'attimo": parole di Paulo Roberto Falcao, riprese oggi in prima pagina da Il Romanista. A Radio Romanista, l'ex fuoriclasse giallorosso presenta così Roma-Inter oltre a parlare di altre tematiche: "Sono partite come queste che ti fanno crescere, la Roma deve farsi vedere. Farà bene quest'anno. Wesley è bravo. Penso ancora a Turone. La Sud nel cuore".
Spazio anche alle possibili scelte tecniche in vista del big match contro i nerazzurri di Chivu. Il titolo proposto è il seguente: "Pelle nuova risorsa". Il futuro di Lorenzo è un'incognita, ma Gasp ci punta e potrebbe schierarlo dal primo minuto come ha fatto nel derby.
Altre notizie Rassegna stampa
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto La Serie A fa i conti con gli infortuni, ancora una volta. Le Nazionali tolgono giocatori ai club ma il problema non è risolvibile. Alcuni ct farebbero però meglio a pensarci un po' di più prima di rischiare: il caso Pulisic è la prova
Le più lette
Ora in radio
09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Carpi, il ds Bernardi: “Nel nostro territorio c’è concorrenza, ma i rapporti con i club sono ottimi"
Serie A
Serie B
Serie C
Carpi, il ds Bernardi: “Nel nostro territorio c’è concorrenza, ma i rapporti con i club sono ottimi"
Calcio femminile