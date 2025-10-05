Cagliari a Udine a caccia di punti, L'Unione Sarda: "Pisacane cambia attacco e difesa"
"Cagliari a Udine a caccia di punti. Pisacane cambia attacco e difesa". Questo il titolo in taglio alto di prima pagina dell'edizione odierna de IL'Unione Sarda. Sfida insidiosa per i rossoblù isolani che all'ora di pranzo scenderanno in campo alla Bluenergy Stadium di Udine con il tecnico che potrebbe effettuare alcune variazioni nella formazione da schierare.
Editoriale di Luca Calamai Con Lautaro e due gioiellini come Bonny e Pio l’Inter ha i gol scudetto. Sarri e la Lazio che non decolla, Fabregas supera l’esame Dea. Chissà se il mondo Juve rimpiange il corto muso di Allegri
