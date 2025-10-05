Oggi in programma Udinese-Cagliari, Il Messaggero Veneto: "Debutta il nuovo bandierone"

Sfida salvezza al Bluenergy Stadium nel lunch match di oggi tra i padroni di casa dell'Udinese e il Cagliari. L'Udinese è reduce da un doppio stop pesante, prima contro il Milan e poi contro il Sassuolo ed è stata appaiata in classifica proprio dai sardi a quota sette punti, questi ultimi anch'essi reduci da un ko nell'ultimo turno di campionato contro l'Inter.

Per quanto riguarda le formazioni, nell'Udinese può tornare Bertola in difesa assieme a Solet e Kristensen. A centrocampo scalpita Lovric per un posto con Atta e Karlstrom. Davanti è ballottaggio tra Bayo e Zaniolo per il partner di attacco di Davis. Nel Cagliari, settimana complicata per mister Pisacane, a partire dall'infortunio di Belotti, ai box per almeno sei mesi. Ma non solo: a Udine mancheranno Zappa, Pintus, Radunovic, Rog, Rodriguez e Gaetano. Per il tecnico rossoblù scelte quasi obbligate quindi sull'undici che scenderà in campo al Bluenergy Stadium che, con molta probabilità, non si discosterà troppo dal 3-5-2 visto alla Unipol Domus contro l'Inter.

Intanto in casa bianconera è pronto a debuttare un nuovo bandierone, con i club che hanno cambiato look al vessillo dell'era Zico, specifica in prima pagina l'edizione odierna del Messaggero Veneto.