Chivu non sa più vincere, La Gazzetta dello Sport in apertura: "L'Inter si è persa"

"L'Inter si è persa" scrive La Gazzetta dello Sport in apertura dopo il pareggio dell'Inter in casa della Fiorentina. Al vantaggio di Pio Esposito ha risposto Ndour: solo 1-1 per i nerazzurri in casa dei viola. Il Milan a -6 e il Napoli a -7 ora credono nella clamorosa rimonta Scudetto. Nerazzurri sgonfi e Thuram adesso è un caso.

I maghi delle volate - Allegri e Conte specialisti Scudetto. E a Pasquetta alla ripresa dopo la sosta ci sarà lo scontro diretto proprio tra Milan e Napoli.

Corsa Champions - Apertissima anche la corsa Champions. Giornata sfavorevole alla Juventus fermata in casa dal Sassuolo. Vincono Roma (1-0 al Lecce) e Como (5-0 al Pisa). La squadra di Fabregas va in fuga, Gasp torna a vincere e aggancia Spalletti (ora sotto accusa).