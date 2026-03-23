Samp, successo pesante per la salvezza. Il Secolo XIX: "Vittoria del cuore ma Lombardo resta in bilico"
La Sampdoria conquista tre punti fondamentali nella corsa salvezza superando l’Avellino, ma la posizione di Lombardo resta sotto osservazione. Il Secolo XIX parla di una “vittoria del cuore” che tiene vive le speranze dei blucerchiati, senza però dissipare del tutto i dubbi sul futuro dell’allenatore, ancora in bilico nonostante il successo.
La gara si sviluppa su due tempi diversi: meglio la Samp in avvio, con diverse occasioni e maggiore intraprendenza, poi la crescita dell’Avellino che riequilibra il match e sfiora il vantaggio prima dell’intervallo. Nella ripresa l’episodio chiave è il gol di Brunori, arrivato dopo un rigore inizialmente concesso e poi revocato dal VAR. I blucerchiati trovano anche il raddoppio con Palma su calcio d’angolo, mentre nel finale Biasci accorcia le distanze riaprendo la partita.
Nel finale la Sampdoria resiste e sfiora anche il terzo gol, portando a casa un successo che pesa in classifica e ridà fiducia all’ambiente. Resta però il tema della panchina: la vittoria aiuta, ma non chiude definitivamente le valutazioni su Lombardo, in un contesto ancora incerto per il futuro tecnico del club.
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