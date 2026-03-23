Una manita da Champions! La Provincia di Como: "Il Como stacca la Juventus"
TUTTO mercato WEB
"Una manita da Champions! Il Como stacca la Juventus" titola La Provincia di Como quest'oggi. In apertura spazio dedicato alla vittoria per 5-0 del Como contro il Pisa che lancia la formazione di Cesc Fabregas al quarto posto, con 3 punti di vantaggio sulla Juventus e sulla Roma.
Como travolgente: 5 gol con 5 marcatori diversi (Diao, Douvikas, Baturina, Nico Paz e Perrone) e allungo su bianconeri e giallorossi. Esulta Fabregas: "I miei giocatori si divertono. Giusto interpretare il calcio così". Dopo la sosta la sfida all'Udinese.
Altre notizie Rassegna stampa
Editoriale di Enzo Bucchioni L’Inter non vince più: è allarme rosso. Chivu si sta perdendo, va davvero confermato? Squadra lenta e prevedibile, giocatori involuti. Ora ci sono la Roma e lo scatenato Como. Milan e Napoli credono nella rimonta-scudetto.
Ora in radio
09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile