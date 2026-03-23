Inter, solo un pareggio a Firenze. Corriere della Sera: "Il Milan ora è a -6 dalla vetta"

"Inter, solo un pareggio a Firenze. Il Milan ora è a -6 dalla vetta" scrive il Corriere della Sera in prima pagina quest'oggi. L'Inter di Chivu non è andata oltre l'1-1 in casa della Fiorentina. Non basta il gol di Pio Esposito a Chivu per tornare al successo e blindare il primato.

Dopo il gol del centravanti nel primo minuto di gioco, è arrivato il pari di Ndour che ha impedito alla formazione interista di vincere e di prendere il largo in classifica. Ora il Milan è a -6 e ci crede. E anche il Napoli si è avvicinato: Conte è a -7.