Il Bologna perde ancora in casa, Corriere di Bologna in apertura: "Psicosi Dall'Ara"
"Psicosi Dall'Ara" scrive il Corriere di Bologna in apertura quest'oggi. Un'altra sconfitta in casa per il Bologna: passa 2-0 la Lazio con la doppietta di Taylor ma sullo 0-0 Orsolini si è visto respingere un calcio di rigore dal portiere Motta. Sono otto ko nelle ultime 10 gare interne per la formazione rossoblù. Sarri sale così all'ottavo posto.
I rimpianti di Italiano. Ai rimpianti non c'è fine. Italiano lo dice chiaramente, "mi sarebbe piaciuto vedere un po' di continuità dopo la partita di coppa, ci siamo abbattuti dopo lo 0-1 e non dovevamo ma per 70' ero molto contento".
Poi la scelta sul far calciare il rigore a Orsolini, molto discussa con Bernardeschi in campo: "L'abbiamo spinto tutti sul dischetto, gli è stata data piena fiducia. Il gol gli sarebbe servito".
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