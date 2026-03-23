La Fiorentina stoppa la capolista, QS in apertura: "L'Inter frena sul più bello"
"L'Inter frena sul più bello" scrive il QS in apertura quest'oggi. Ndour risponde a Pio Esposito: la Fiorentina ferma la capolista. I nerazzurri non riescono a vincere a Firenze, i Viola ci credono e strappano un buon punto per la corsa salvezza. Chivu con 6 punti di margine sul Milan e con 7 sul Napoli a 9 giornate dalla fine.
Corsa Champions - "Cinquina Como, Fabregas allunga sulla Juve": goleada al Pisa, lariani sempre più quarti. Il Como ha vinto per 5-0 con 5 marcatori in evidenza, allungando sulla Juventus e poi sulla Roma che ha battuto il Lecce per 1-0. Torna al successo anche l'Atalanta: 1-0 sul Verona grazie a Zappacosta.
Nazionale - "Scamacca no, Bastoni forse: Gattuso sempre in emergenza": ancora problemi per la Nazionale. Gattuso e i nostri si giocano tutto ai playoff ma il c.t. dovrà rinunciare sicuramente all'attaccante Gianluca Scamacca. E anche il difensore Bastoni è in dubbio per un infortunio.
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