Fabregas in goleada, Baroni cappottato. Corriere Torino: "Troppo Como per il Toro"

I giovani di Fabregas non perdonano. "Troppo Como per il Torino", la prima pagina dedicata dal Corriere Torino stamane: figuraccia per i granata di Baroni, usciti sconfitti 5-1 in casa dalla ciurma dei lariani, capace di scavalcare in classifica la Juventus e piazzarsi al sesto posto con 21 punti. Vlasic risponde ad Addai, poi la doppietta del 20enne olandese scatena il resto della banda e Ramon, Paz e Baturina si aggiungono alla fiera del gol.

Marco Baroni, tecnico del Torino, ha fatto mea culpa al termine dell'umiliazione: "Chiediamo scusa ai tifosi: avevamo fatto molto per ricreare entusiasmo, abbiamo buttato tutto dalla finestra. Dobbiamo ripartire, parte del secondo tempo mi ha dato delle indicazioni. Ora torniamo al lavoro. Dispiace cedere dal punto di vista mentale, è inaccettabile uscire dalla gara. Mi assumo le responsabilità. Abbiamo fatto due falli nel secondo tempo...Avevamo incrociato squadre difficili da affrontare, ancora una volta dobbiamo rimboccarci le maniche. Farò valutazioni e considerazioni".

Cesc Fabregas, allenatore dei biancoblù, ha commentato così la prestazione dei suoi ragazzi in conferenza stampa post-partita: "Sono contento, dicevo sempre di rimanere tranquilli. Non avessimo creato occasioni sarebbe stato un problema, era la palla che non voleva entrare. Oggi anche potevamo fare più gol, ma sono contento: tutti vedono solo ciò che succede in campo, non il lavoro quotidiano. Oggi tutto ciò su cui stiamo lavorando è venuto fuori ed è successo. Ed è la gioia più grande che può avere un allenatore, sono felice di questo gruppo: dobbiamo continuare con questa mentalità. Capiterà di perdere o di vincere, segnare di più o di meno, l'importante è andare a mille. Ramon ha 20 anni così come Baturina, sono felice per loro. E' solo l'inizio, teniamo i piedi per terra".