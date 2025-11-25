Prima la Roma, in vetta da sola dopo 10 anni. Il Romanista titola: "Gasp boom"

Di nuovo in vetta da sola dopo 10 anni, non accadeva dalla 12esima giornata del 2013. "Gasp boom", il titolo dedicato da Il Romanista in prima pagina al principale fautore del capolavoro giallorosso, visto che i capitolini - eccetto Torino, Inter e Milan - non hanno mai perso in campionato. E con il successo ai danni della Cremonese, lontano dalla Capitale, sono saliti al primo posto in classifica. Staccati da Napoli e Milan (25 punti e a -2), mentre i nerazzurri di Chivu restano indietro di tre lunghezze.

Nel 2025 confermata la miglior difesa dei top 5 campionati europei, ma la Roma è terza anche per punti fatti. Con Gasperini in panchina e Ranieri in dirigenza, al fianco di Florent Ghisolfi, la piazza giallorossa sogna in grande. Per uno Scudetto che sarebbe meraviglia.

A Trigoria intanto si torna in campo, agli allenamenti, in vista dell'impegno infrasettimanale di Europa League contro il Midtjylland. Lavoro parziale in gruppo per Paulo Dybala e Leon Bailey.