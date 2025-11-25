Champions, il Napoli ospita il Qarabag. Il Mattino in prima pagina: "Vietato sbagliare"

Il taglio alto della prima pagina dell'edizione odierna de Il Mattino è sul Napoli, in campo questa sera contro il Qarabag nella quinta giornata della Legue phase di Champions League. Il quotidiano campano inquadra l'impegno della squadra di Antonio Conte riportando anche qualche parola rilasciata dal tecnico salentino nella conferenza stampa della vigilia: "Champions, vietato sbagliare. 'Pronti per la battaglia'. Stasera il Qarabag Conte: vincere per onorare Maradona".

"È l'anniversario della scomparsa di Maradona, sappiamo tutti cosa rappresenta per Napoli, sicuramente sarebbe bello se riuscissimo a dedicargli una vittoria, qualcosa di importante - ha sottolineato ieri Conte -. Il Qarabag può essere considerata la squadra rivelazione della Champions, hanno 7 punti, ottenuti anche su campi difficili come quello del Benfica, hanno pareggiato l'ultima col Chelsea in casa, sfiorando la vittoria alla fine. Sappiamo benissimo che è una squadra con tanti stranieri, ma integrati molto bene, ritmi alti, qualità, bisogna fare una grande gara sotto tutti i punti di vista e come sempre servirà tanta energia dall'inizio perché loro ne metteranno tanta. Gli infortuni? Mettiamoci nella lista anche Meret, il portiere dei due scudetti negli ultimi 3 anni, per ogni allenatore ci sono cose che puoi controllare, la preparazione della partita, ma ciò che non puoi controllare è chi hai a disposizione. Da inizio anno abbiamo dovuto fare di necessità virtù per sopperire a situazioni importanti. Non dimentichiamo che sono i calciatori che scendono in campo, ma detto questo dico sempre di cercare soluzioni per gestire questi momenti. Sicuramente dall'inizio che lo facciamo, mi auguro che giri anche un po' per avere una scelta più vasta e non inseguire sempre situazioni particolari".