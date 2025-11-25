Champions, Juve in campo nella fredda Norvegia. QS in apertura: "Un cuore da scaldare"

"Juve, un cuore da scaldare". È questo il titolo di apertura proposto oggi sulla prima pagina di QS per inquadrare la sfida di Champions League che attende i bianconeri, impegnati nella freddissima Norvegia per sfidare il Bodo/Glimit con l'insidia del campo sintetico: "Champions. Alle 21 sotto zero in casa del Bodo Glimt", si legge ancora.

Nel taglio basso il focus e sull'Inter e sul chiaro messaggio lanciato sui social da capitan Lautaro Martinez nel day after della sconfitta nel derby: "Lautaro: 'Inter, devi rialzarti e andare avanti'. Il monito del capitano". Di spalla si parla invece del Milan ("Max e Maigan, è un ritorno al futuro. Allegri a 100 vittorie") e anche di Nazionale, con il presidente Gabriele Gravina che nelle ultime ore ha escluso la possibilità di spostare una giornata di campionato in vista dei playoff valevoli per il Mondiale del 2026 ("'Niente sosta per i playoff'. Gli azzurri verso Bergamo").

Il presidente della FIGC si è espresso così sull'argomento nella conferenza stampa post Consiglio Federale. "Nazionale? Non cerchiamo alternative o scorciatoie, il rinvio della giornata di campionato la ritengo personalmente non percorribile. La possibilità di uno stage? Ci stiamo attrezzando per consentire al mister di seguire i selezionabili. Li può seguire in queste settimane o mesi la speranza è che ci sia uno stage a metà febbraio compatibilmente con i calendari internazionali. Per lo stage mi sembra di cogliere una predisposizione molto positiva da parte della Serie A".