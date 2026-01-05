Colpo viola last minute, La Nazione: "La Fiorentina è viva. Kean, gol nel recupero"

In occasione nella prima pagina di oggi, La Nazione dedica uno spazio anche al calcio con il seguente titolo in taglio alto: "La Fiorentina è viva. Kean, gol nel recupero". Successo per 1-0 ai danni della Cremonese, grazie alla rete last minute del centravanti entrato nel finale. Viene poi aggiunto: "Rigore negato dal Var", con riferimento al contatto tra Baschirotto e Piccoli giudicato inizialmente da rigore. Decisione cambiata dopo il check, che ha ravvisato un presunto fallo iniziale dell'attaccante ex Cagliari sul difensore grigiorosso.

Vanoli a fine partita: "La vittoria è dei ragazzi, a Parma abbiamo preso una bastonata ma non avevamo giocato male. Ai ragazzi ho detto di perseverare, di guardare avanti. Adesso abbiamo migliorato alcuni aspetti e in questo senso Solomon ci aiuterà: ha una qualità che può aiutarci".