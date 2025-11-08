Conte chiede aiuto alle fasce, Il Mattino in prima pagina: "Forza Napoli, metti le ali"
"Forza Napoli, metti le ali". Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna de Il Mattino. La squadra di Antonio Conte scenderà in campo domani contro il Bologna per difendere la prima posizione in classifica. Il tecnico dei partenopei cerca l'aiuto dalle fasce laterali per cercare di creare più occasioni da gol e aumentare la propria pericolosità in area di rigore.
