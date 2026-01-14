Conte paga la sfuriata, Il Mattino in prima pagina: "Due giornate di squalifica"
Come ormai è consuetudine, Il Mattino dedica uno spazio in prima pagina alle vicende del Napoli. Stessa cosa è accaduta oggi, parlando della squalifica al tecnico Antonio Conte per quanto avvenuto nel finale del big match di domenica sera contro l'Inter. Ecco il titolo scelto dal quotidiano: "Conte paga la sfuriata: due giornate di squalifica".
Di seguito la motivazione: "Per avere, al 26° del secondo tempo, rivolto un'espressione ingiuriosa agli Ufficiali di gara; successivamente, dopo la notifica del provvedimento di espulsione, calciava platealmente via un pallone, si avvicinava con fare intimidatorio a stretto contatto del Quarto Ufficiale protestando platealmente e ripetendo nuovamente frasi ingiuriose e offensive, solo grazie all'intervento dei propri dirigenti abbandonava il recinto di giuoco; infrazione segnalata dal Quarto Ufficiale; per avere, inoltre, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, reiterato tale atteggiamento pronunciando frasi insultanti riguardanti gli Ufficiali di gara; infrazione rilevata dai collaboratori della Procura federale".
