Conte sorride, Spalletti meno. Corriere della Sera: "Il Napoli torna in testa. Juve, altro pari"
Ritorno in campo col botto per il Napoli. La squadra di Antonio Conte ha superato nettamente 3-1 l'Atalanta e torna in vetta alla classifica. La Juventus di Luciano Spalletti invece continua a perdere contatto con le prime posizioni pareggiando al "Franchi" contro la Fiorentina di Paiolo Vanoli. Stasera è in programma il big match, ovvero il derby di Milano fra Inter e Milan. Questo il titolo in taglio alto di prima pagina dell'edizione odierna del Corriere della Sera: "Il Napoli torna in testa. Juve, un altro pari".
Conte spiega le polemiche: "Sono senza maschere e a qualcuno non piace. I media parlano, noi lavoriamo"
