Coppa Italia, il Torino elimina la Roma. L'apertura de La Stampa: "Adams-Ilkhan dei miracoli"

Il Torino elimina la Roma dalla Coppa Italia e si guadagna uno dei titoli di apertura scelti oggi da La Stampa per la sua prima pagina. I granata passano 3-2 all'Olimpico con la doppietta di Adams e la zampata nel finale di Ilkhan che valgono un biglietto per i quarti di finale contro l'Inter. Ai giallorossi non bastano le reti di Hermoso e del giovanissimo Arena, alla prima esultanza a 16 anni davanti ai suoi tifosi per il momentaneo pareggio: "Adams-Ilkhan dei miracoli, il Toro elimina la Roma 3-2".

"Il nostro obiettivo è migliorare la stagione passata: teniamo alla Coppa Italia, teniamo al derby - le parole del tecnico granata Marco Baroni nella conferenza stampa post partita -. Ripeto, ho chiesto di poter allenare giocatori con del futuro: il quotidiano deve essere il nostro obiettivo primario. Rispetto alla gara di campionato all'Olimpico, sono due squadre diverse. Spesso abbiamo giocato troppo bassi, io voglio un calcio di ritmo: ci stiamo lavorando. Oggi era difficile, venire qui con questo spessore ed energia non era facile. Mi complimento con i ragazzi, il passaggio del turno è un premio alla società e ai tifosi: siamo stati bravi".