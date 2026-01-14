Coppa, Roma sconfitta ed eliminata, Il Tempo: "Il Torino ai quarti contro l'Inter"
Si parla anche di calcio oggi in prima pagina su Il Tempo, con il seguente titolo riportato in taglio alto: "Roma sconfitta ed eliminata: il Torino ai quarti contro l'Inter". Il riferimento è al match di Coppa Italia andato in scena ieri, che ha visto i giallorossi salutare la manifestazione. Merito di un Toro che ci ha creduto fino alla fine, trovando la rete della qualificazione con Ilkhan al 90'.
Gasperini a fine partita, tra campo e mercato: "Forse me lo aspettavo più da luglio, a gennaio è difficile. Fino ad ora abbiamo fatto bene e vogliamo continuare così: anche stasera abbiamo fatto bene. Faccio i complimenti a questi ragazzi, peccato che la serata sia stata rovinata: poteva essere osannata. Mi complimento con loro".
Juve: sconvolgimento Spalletti. Inter: tra giuste critiche e tipiche follie. Milan: la pedina salva-Allegri. Napoli: la forza in campo e le urla di Conte. E quel metro in più di Fabregas…
