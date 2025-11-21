Corsa e resistenza, conte da scudetto. Il Corriere dello Sport: "Maratona a Napoli"
TUTTO mercato WEB
"Maratona a Napoli": questo è il titolo principale della prima pagina di oggi del Corriere dello Sport. Corsa e resistenza: Conte da scudetto. 119 km da record: Juve seconda, Gasp ultimo. Sorprende la Cremonese: è terza. Inter quarta e Milan quart'ultimo. Ritmo e intensità: la Roma, prima con Chivu, è il club che corre meglio in rapporto ai risultati.
Spazio anche alla Nazionale, con il seguente titolo riportato in taglio alto: "Italia, stavolta sì". Playoff Mondiali: terzo tentativo, gli azzurri stavolta non devono fallire. C'è l'Irlanda del Nord in semifinale (26 marzo). Eventuale finale fuori casa con Galles (a Cardiff) o Bosnia (a Zenica). Gattuso: "Sorteggio alla nostra portata". Gravina: "Ce la faremo".
Articoli correlati
Alla faccia delle scaramanzie: all'Italia è andata bene al sorteggio Mondiale. Evitate le due bestie nere, gli azzurri partono sempre favoriti. Ecco perché uscire così sarebbe ancora più drammatico
Altre notizie Rassegna stampa
Editoriale di Marco Conterio Alla faccia delle scaramanzie: all'Italia è andata bene al sorteggio Mondiale. Evitate le due bestie nere, gli azzurri partono sempre favoriti. Ecco perché uscire così sarebbe ancora più drammatico
Le più lette
3 Alla faccia delle scaramanzie: all'Italia è andata bene al sorteggio Mondiale. Evitate le due bestie nere, gli azzurri partono sempre favoriti. Ecco perché uscire così sarebbe ancora più drammatico
Ora in radio
09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile