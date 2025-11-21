Corsa e resistenza, conte da scudetto. Il Corriere dello Sport: "Maratona a Napoli"

"Maratona a Napoli": questo è il titolo principale della prima pagina di oggi del Corriere dello Sport. Corsa e resistenza: Conte da scudetto. 119 km da record: Juve seconda, Gasp ultimo. Sorprende la Cremonese: è terza. Inter quarta e Milan quart'ultimo. Ritmo e intensità: la Roma, prima con Chivu, è il club che corre meglio in rapporto ai risultati.

Spazio anche alla Nazionale, con il seguente titolo riportato in taglio alto: "Italia, stavolta sì". Playoff Mondiali: terzo tentativo, gli azzurri stavolta non devono fallire. C'è l'Irlanda del Nord in semifinale (26 marzo). Eventuale finale fuori casa con Galles (a Cardiff) o Bosnia (a Zenica). Gattuso: "Sorteggio alla nostra portata". Gravina: "Ce la faremo".