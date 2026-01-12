Prova d'orgoglio a San Siro. Il Mattino apre su Inter-Napoli: "Un pari che scotta"

"Un pari che scotta". Titola così in prima pagina il quotidiano Il Mattino, che apre sulla sfida Scudetto giocata ieri a San Siro tra Inter e Napoli. Un punto a testa per le due pretendenti alla vittoria del campionato, che si sono divise un punto dopo uno spettacolare 2-2. Il Napoli per ben due volte ha riagganciato i nerazzurri, sfruttando ancora le qualità di Scott McTominay, autore di una splendida doppietta.

Il centrocampista infatti nel primo tempo ha risposto al vantaggio iniziale di Dimarco, salvando gli azzurri pure nella ripresa con il gol del definitivo pareggio. Non sono mancate le polemiche e le contestazioni specialmente in occasione del rigore nerazzurro, trasformato da Calhanoglu. Una situazione che ha portato all'espulsione del tecnico napoletano Antonio Conte e che ha alimentato le critiche nei confronti dell'utilizzo del Var.

Napoli che quindi si porta a quota 39, rimanendo sempre distante quattro lunghezze dall'Inter capolista. Gli azzurri potranno tornare al successo già in settimana, visto che mercoledì prossimo torneranno in campo per affrontare il Parma. Una sfida che varrà come recupero del sedicesimo turno, posticipato proprio per la Supercoppa Italiana, vinta dagli azzurri a danno del Bologna. Appuntamento alle 18.30 per i campioni d'Italia, pronti a tornare a vincere specialmente davanti al proprio pubblico.