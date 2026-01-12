Sarri, colpo a Verona. Il Messaggero in prima pagina: "La Lazio riparte"

Al Bentegodi la gara tra Lazio e Verona non ne ha voluto sapere di schiodarsi dallo 0-0, ma a dieci dalla fine è bastata un'azione in contropiede dei biancocelesti e una buona dose di fortuna per passare in vantaggio. E vincere: l'ha decisa un autogol sfortunato di Nelsson. "Colpo a Verona, la Lazio riparte", il titolo adoperato in prima pagina da Il Messaggero. Un'autorete che ha consegnato nelle mani dei biancocelesti i tre punti, negando anche il pari d'oro agli scaligeri.

Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, ha parlato così in conferenza stampa post-partita: "I nuovi? Li ho visti poco. Nel senso che Peter con noi ha fatto due allenamenti, Kenneth Taylor uno. Prima volta per me in carriera che faccio giocare un giocatore con un solo allenamento, non l'ho fatto neanche in Serie D, questo ti fa capire le difficoltà che abbiamo. Posso solo parlare delle sensazioni che ho su di loro e sono positive. Dovrò cercare di essere veloce per capire pregi e difetti per inserirli al meglio".

Paolo Zanetti, tecnico dell'Hellas Verona, ha dichiarato in seguito: "Perché non si dà continuità ai risultati? Bella-Kotchap aveva i crampi, semplicemente, è uscito per quello. Avere un giocatore così importante con i crampi negli ultimi minuti non andava bene dal mio punto di vista, ed anche secondo il suo, come mi ha detto poi. Abbiamo avuto molte situazioni per fargli male, ci è mancato l'ultimo passaggio, qualità, la partita è stata decisa da una deviazione. La squadra ha dato l'anima, la prestazione è stata secondo me sull'onda di quella di Napoli".